19 Schulanmeldungen in Betzdorf und 103 in Gebhardshain: Führt Wahl der Eltern zum Aus der Bertha?

Zwei Realschulen plus gibt es in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Beide Schulen befinden sich in der Trägerschaft des Kreises. Der Standort Gebhardshain mit der Westerwaldschule wird überrannt. 103 Anmeldungen gibt es hier zum neuen Schuljahr 2021/2022. In Betzdorf gibt es bei der Bertha-von-Suttner-Realschule plus hingegen lediglich 19 Anmeldungen (Stand 22. März). Bis zum Beginn des neuen Schuljahres kann es hier noch Änderungen geben. Doch das reicht langfristig nicht zum Überleben. Entscheidungen müssen auf Kreisebene vom Schulträger getroffen werden.