Betzdorf

Wegen Verbreitung pornografischer Schriften und sexueller Belästigung ist am Montag ein 44-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf am Betzdorfer Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 4000 Euro verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Gustav A. (alle Namen von der Redaktion geändert) der 17-jährigen Iris O. 2020 ein Bild seines erigierten Gliedes zugesendet – und sie einige Tage später gegen ihren Willen begrapscht hat.