Kreis Altenkirchen

Ein 84-Jähriger Bewohner des St. Josef Seniorenzentrums in Wissen mit Vorerkrankungen ist im Zusammenhang mit Corona verstorben. Das berichtet die Kreisverwaltung. Damit erhöht sich die Zahl der an oder mit Covid-19 gestorbenen Personen im AK-Land auf 17. Bis Freitag (Stand 14 Uhr) haben 18 neue Fälle die Zahl der seit Mitte März positiv getesteten Personen auf 1209 anwachsen lassen. Aktuell tragen 127 Menschen das Virus in sich, 9 werden stationär behandelt. 1065 Menschen gelten als geheilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis ist laut Landesuntersuchungsamt auf 80,7 angewachsen, landesweit liegt sie bei 129,3.