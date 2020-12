Kreis Altenkirchen

Unternehmen in den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied haben seit dem Corona-Lockdown mehr als 152 Millionen Euro an KfW-Krediten erhalten. Darauf weist der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel hin. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie bekommen auch zahlreiche Firmen in meinem Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen zu spüren.