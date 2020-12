Scheuerfeld

Die Sanierung der Spielfläche auf dem Außengelände des katholischen Kindergartens St. Elisabeth in Scheuerfeld ist abgeschlossen. Dies teilte Ortsbürgermeister Harald Dohm vor Kurzem in der Sitzung des Ortsgemeinderates in der Turnhalle der Maximilian-Kolbe-Grundschule mit. „Die Anlage ist schön geworden, sauber und kindgerecht“, zeigte er sich mit dem Ergebnis zufrieden. Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 15 000 Euro.