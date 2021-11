Alte Gemäuer bergen Schätze und Erinnerungen, verbinden Generationen, machen ihren Besitzern vermehrt Sorgen, verschlingen Geldmittel … Aber: Alles Negative tritt abrupt in den Hintergrund, wenn das alte Gemäuer vor Lebendigkeit nur so strotzt. So geschehen beim 150. Geburtstag der Oberwambacher Kirche, der am Reformationstag gefeiert wurde.