15. Corona-Toter im Kreis-Altenkirchen: 63-Jähriger aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld verstorben

Archivierter Artikel vom 14.11.2020, 13:38 Uhr

Zudem wurde bekannt, dass am Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen ein Schüler der zehnten Klasse positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden ist. Das Gesundheitsamt ist dabei, in Zusammenarbeit mit der Schule die Kontakte des Schülers einzugrenzen und entsprechende Maßnahmen (Quarantäne, Testungen) einzuleiten. Zu Wochenbeginn war hier bereits bei einem Achtklässler eine Infektion nachgewiesen worden.