Der Marienthaler Kreuzweg, der mit 14 Stationen an die Leiden, Kreuzigung und Auferstehung Jesus Christi erinnert und besonders in der Karwoche und an den Osterfeiertagen Gläubige zum Verweilen einlädt, ist weit über die Region hinaus bekannt. Der Ruhe und Besinnung ausstrahlende Weg kann auch an den kommenden Feiertagen unter Beachtung der gesetzlichen Corona-Regelungen begangen werden.