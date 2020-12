Brachbach

Mit Fitness kennt sich Sabine Fischer aus. Schließlich hat sie in ihrer Praxis für Physiotherapie in Brachbach mit Skeletonpilotin Jacqueline Lölling und Tennisspielerin Romy Kölzer zwei heimische Topathleten unter ihren Fittichen. Seit Mai engagiert sich Sabine Fischer als „Bewegungsmanagerin“ im Landessportbund Rheinland-Pfalz. Im Ortsgemeinderat Brachbach stellte sie vor Kurzem die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz in Bewegung“ vor. Ziel der Kampagne ist es, in Rheinland-Pfalz mehr Bewegungsangebote im öffentlichen Raum zu schaffen, die für jedermann zugänglich sind. Mit dieser Initiative möchte das Land einen gesunden Lebensstil unterstützen.