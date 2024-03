Betzdorf

12,8 Prozent mehr Unfälle im Jahresvergleich: Polizeiinspektion Betzdorf legt Bilanz vor

i Immer noch ist hohe Geschwindigkeit eine der Hauptursachen für Unfälle im Bereich der Polizeiinspektion Betzdorf. Foto: Daniel Karmann/dpa

Die Polizeiinspektion Betzdorf hat in ihrem Zuständigkeitsbereich im vergangenen Jahr 1860 Verkehrsunfälle registriert, ein Anstieg von 211 Unfällen beziehungsweise 12,8 Prozent im Vergleich zu 2022. Insgesamt kam es dabei in 274 Fällen zu Personenschäden, im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 49 Unfällen oder 21,8 Prozent. Bei 14 Unfällen wurden Kinder verletzt, in nur zwei Fällen gab es schwere Verletzungen.