Plus Dermbach 125 Jahre dem Sport verschrieben: VfL Dermbach plant Jubiläumfest Von Claudia Geimer i Der Vorsitzende Christof Stinner (links) und Pressewart Johannes Schmidt blicken auf die Historie des VfL Dermbach zurück und feilen am Programm des Jubiläumsabends. Foto: Claudia Geimer Wer tritt wann auf? Das ist eine der Fragen, die Christof Stinner und Johannes Schmidt bei den Vorbereitungen der Jubiläumsfeier beschäftigen. Der VfL Dermbach wird in diesem Jahr 125 Jahre alt, und das wird unter dem Motto „Sport bewegt und verbindet Generationen“ gefeiert. Lesezeit: 4 Minuten

Vorsitzender Stinner und Pressewart Schmidt feilen an dem Programm des Jubiläumsabends, der am Samstag, 20. April, 19 Uhr, in der Mehrzweckhalle über die Bühne geht. Stinner gewährt einen Einblick in das Programm: Die Kinderturngruppe ist dabei, ebenso die Jugendtanzgruppe. Der Gesangverein Dermbach ist mit seinem Ensemble Chorisma vertreten, und der ...