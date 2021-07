Die Dankbarkeit ist in Corona-Zeiten noch größer als sonst. Das merkte man am Freitag bei der Übergabe einer Spendensumme des Klickervereins Kirchen von insgesamt 12.000 Euro an fünf heimische Hilfsorganisationen. Denn viele Wohltätigkeitsveranstaltungen fielen in den vergangenen zwei Jahren flach, sodass diese Vereine mit deutlich weniger Spenden zurechtkommen müssen.