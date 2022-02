Kreis Altenkirchen

118. Corona-Toter im Kreis – 304 neue Infektionen

Das 118. Corona-Todesopfer im AK-Land ist ein 94-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Das gab die Kreisverwaltung am Mittwoch bekannt. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hatte den Todesfall bereits am Dienstag in seiner Statistik registriert.