110 Old- und Youngtimer am Start in Wilnsdorf: „Siegerland Classic“ lockt

„Diese unglaubliche Resonanz freut uns natürlich sehr und ist der Lohn unserer Anstrengungen seit eineinhalb Jahrzehnten“, erklärt der Vorsitzende und Veranstaltungsleiter des ausrichtenden AMC Burbach, Wilfried Bub in einer Pressemitteilung. Bereits zum 16. Mal findet am Sonntag, 25. August, die „Siegerland Classic“ mit dem traditionellen Start auf dem Gelände des Maxi-Autohofs in Wilnsdorf statt. Die Oldtimerrallye hat sich im vergangenen Jahrzehnt als eine der interessantesten Oldtimerveranstaltungen in der Region etabliert.

Gefahren wird bei der 16. Auflage durch das Siegerland sowie die angrenzenden Regionen im Dreiländereck. Die von Fahrtleiterin Nicole Jentsch ausgearbeitete, rund 170 Kilometer lange Streckenführung führt durch wunderschöne Landschaften zum Zieleinlauf vor stets toller Zuschauerkulisse auf dem Burbacher Vogteifest. AMC-Geschäftsführer Steffen Bechtel: „Langjährige Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet schätzen das familiäre Flair, die aufmerksame Teilnehmerbetreuung, eine gut gewählte Streckenführung und die herrlichen Landschaften.“

Start ab 9.30 Uhr

Erstmals zählt die Veranstaltung zur „Deutschen Classic Serie“ (DSC). Und zwar als sogenannte Joker Rallye. Die in privater Initiative organisierte Serie: „Das im Vorjahr erstmals eingeführte Format der DCS Joker Rallye wird in 2024 mit Teilnahme der äußerst erfolgreichen Siegerland Classic fortgesetzt, um den Teilnehmern Abwechslung mit neuen Veranstaltungen neben den langjährig etablierten Events zu bieten.“

Am Start stehen ab 9.30 Uhr in Wilnsdorf Fahrzeuge bis Baujahr 1994 wiederum in den Kategorien Sport, Tourensport und Ausfahrt. Der Blick in die Teilnehmerliste zeigt, dass das älteste Fahrzeug bereits unglaubliche 100 Jahre „auf dem Buckel“ hat: Ein Bentley mit drei Liter Hubraum, der von Max Meyer und Julia Treutlein aus Meerbusch pilotiert wird. Das „rollende Museum“ bietet für jeden Autofan etwas. Vom Renault Alpine 110 über den vor 60 Jahren erstmals gebauten Ford Mustang bis hin zum 30 PS „starken“ VW Bulli T1 aus dem Jahre 1961 spannt sich der Bogen.

Die Route führt die Teilnehmer zunächst ins nördliche Siegerland. Gegen 11 Uhr wird das erste Auto in Kreuztal auf dem Roten Platz erwartet. Weiter geht es zur Mittagspause (ab ca. 12.10 Uhr im Porsche Zentrum Siegen). Anschließend steht ab 13.50 Uhr eine Wertungsprüfung auf dem Maxi-Autohof an. Gegen 14.25 Uhr kann man die historischen Fahrzeuge bei der Durchfahrt in Wilgersdorf bestaunen. Nach der Kaffeepause in der Genusswerkstatt im Haigerer Gewerbegebiet Kalteiche (14.30 Uhr) startet man zur letzten Etappe über Haiger und Breitscheid. Die automobilen Schmuckstücke werden ab 16.15 Uhr dann in der Burbacher Ortsmitte erwartet. Die Siegerehrung findet abends im Bürgerhaus Burbach statt.