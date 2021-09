„Der Alltag ist plötzlich Nebensache“ titelt die Rhein-Zeitung in ihrer Ausgabe vom Mittwoch, 12. September 2001, auf ihrer ersten Lokalseite für den Kreis Altenkirchen. Nach den Terrorakten in den USA am 11. September ist das Leben auch bei uns wie gelähmt, schreibt die RZ weiter: Veranstaltungen und Termine fallen aus, Kunden sammeln sich vor laufenden Fernsehern in den Geschäften, aktuelle Zeitungen sind ausverkauft und in den Schulen ist an normalen Unterricht nicht zu denken.