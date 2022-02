Kreis Altenkirchen

1086,9: Inzidenz im AK-Land ist erstmals vierstellig

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Altenkirchen ist am Dienstag erstmals in den vierstelligen Bereich vorgedrungen. Laut Landesuntersuchungsamt (LUA) beträgt der Wert 1086,9. Am Montag hatte die Koblenzer Behörde noch eine Inzidenz von 931,2 gemeldet.