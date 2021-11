100-jähriges Bestehen: Polster- und Autosattlerei Prettenthaler aus Scheuerfelder feiert Jubiläum

Wer auf der Nordseeinsel Borkum in den historischen Zug der Kleinbahn steigt, nimmt auf Polstersitzen Platz, die von der heimischen Firma Prettenthaler aus Scheuerfeld aufgearbeitet und erneuert worden sind. Die frühere Inhaberin Monika Blecker (69), geborene Prettenthaler, kann sich noch gut an den ungewöhnlichen Auftrag aus Ostfriesland Ende der 1980er-Jahre erinnern. Diese Geschichte zeigt, dass das mittelständige Familienunternehmen bei Auftraggebern bundesweit einen exzellenten Ruf besitzt. Alles fing vor 100 Jahren in einer Garage in der Gäsert in Betzdorf an.