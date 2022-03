Mit einem letzten Gottesdienst hat sich die neuapostolische Kirchengemeinde am vergangenen Sonntag aus Betzdorf verabschiedet. Fast 100 Jahre war sie in der Stadt an Sieg und Heller präsent. Daher schwang bei den anwesenden Gläubigen natürlich Wehmut mit, als Bischof Gerd Kisselbach am Ende des letzten Gottesdienstes das Kirchengebäude an der Luisenstraße profanierte.