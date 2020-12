Archivierter Artikel vom 10.04.2020, 16:23 Uhr

Burglahr

1000 Quadratmeter Fläche: Waldstück brennt bei Burglahr

Am Freitagnachmittag hat es in einem Waldstück in Burglahr gebrannt. Betroffen waren insgesamt etwa 1000 Quadratmeter Fläche.