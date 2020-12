Flammersfeld

Ab dem 27. April gilt die Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz. Das Tragen von einem Mundschutz gehört mittlerweile zum Alltag. Waren in den ersten Wochen der Corona-Pandemie die Abdeckungen für Mund und Nase nicht immer ganz leicht zu bekommen, so gibt es sie nun mittlerweile überall und in großer Auswahl. In der Zeit, als die Masken knapp waren, setzte sich Gabriele Palmen aus Urbach an die Nähmaschine, zerschnitt etliche Bettlaken und nähte zahlreiche Mund-Nasenabdeckungen. Diese benötigte die Krankengymnastin hauptsächlich für ihre Mitarbeiter und Patienten. Gegen eine Spende für die Lebenshilfe im Kreis Altenkirchen gab Gabriele Palmen die Masken später nicht nur an Patienten ab, sondern auch an Menschen aus ihrem Bekanntenkreis.