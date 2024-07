Plus Bonn

ZZ Top in Bonn: Weitgehend gut, aber zu früh abgepfiffen

Von Thomas Kölsch

i Noch jede Menge Energie unter der Haube: Frontman Billy Gibbons und Schlagzeuge Frank Beard Foto: Thomas Kölsch

6500 Besucher des Bonner KunstRasens waren am vergangenen Freitag hin und her gerissen zwischen Kult und Sport: Die Ohren in Richtung Bühne gespitzt und die Augen auf die Smartphones gerichtet, versuchten die Fans von ZZ Top den Spagat zwischen deftigem Bluesrock und dem Viertelfinalspiel Deutschlands bei der Fußball-EM 2024. Keine leichte Aufgabe angesichts eines nervenaufreibenden Spiels auf der einen und einem technisch beeindruckenden Konzert auf der anderen Seite.