Zwischen Trasshöhlen und Wolfsschlucht: Im Brohltal geht die Bahn ab

Der „Vulkan-Express“ erweitert im Oktober seinen Fahrplan ganz speziell für Wanderer: Das teilt die Interessengemeinschaft Brohltalbahn in einer Ankündigung mit. Immer mittwochs und freitags ist der kleine Zug im Zweistundentakt unterwegs und bietet somit eine flexible An- und Abreise zu nicht weniger als 15 Wanderwegen. Im Einsatz steht an diesen Tagen die „Classic-Garnitur“ der Brohltalbahn – ein ganz besonderes Erlebnis, natürlich auch für Nicht-Wanderer.Die zusätzlichen Wanderzüge fahren vom 2. bis 25. Oktober immer mittwochs und freitags im Zweistundentakt von Brohl-Lützing am Rhein bis nach Oberzissen und zurück. Die Abfahrt in Brohl ist alle zwei Stunden von 9.30 bis 15.30 Uhr, ab Oberzissen von 10.35 bis 16:35 Uhr. Die Fahrzeit beträgt circa 45 Minuten, gehalten wird an allen Stationen. Dienstags, donnerstags sowie an Wochenenden gilt ergänzend der reguläre Fahrplan bis auf die Eifelhöhen bei Engeln. Fahrkarten sind am Schalter am Brohltalbahnhof in Brohl oder, bei Zustieg an einer anderen Station, direkt beim Schaffner erhältlich. Der Fahrpreis beträgt je nach Entfernung für die Hin- und Rückfahrt neun beziehungsweise 13,50 Euro. Für angemeldete Gruppen ab zehn Personen werden Rabatte gewährt.

Die Fahrt führt zunächst kurvenreich durch das enge untere Brohltal nach Bad Tönisstein, dann über einen Viadukt und durch einen Tunnel bis Burgbrohl. Über Weiler und Niederzissen führt die gemütliche Fahrt im Anschluss bis nach Oberzissen am Fuße der Burg Olbrück. Die nostalgischen Wanderzüge erschließen auf ihrer Strecke bis Oberzissen nicht weniger als 15 perfekt markierte Wanderwege durch die Vulkanregion Laacher See.Spaziergänge durch die Trasshöhlen und die verwunschene Wolfsschlucht bei Bad Tönis-stein locken dabei ebenso wie aussichtsreiche Wanderungen, zum Beispiel auf dem Osteifelweg, der Eifelleiter oder dem Vulkan- und Panoramaweg.

Es ist zudem eine seltene Gelegenheit, den „Vulkan-Express“ einmal so zu erleben, wie er Ende der 1980er-Jahre im Brohltal unterwegs war. Heute als „Vulkan-Expreß Classic“ bezeichnet, wird der Zug mit einer historischen Diesellok, dem einzigen verbliebenen Original-Personenwagen der Brohltalbahn (VB 50, Baujahr 1925) sowie dem offenen Cabriowagen 458 unterwegs sein. Alle empfohlenen Wege hat die Brohltalbahn auf ihrer Internetseite umfangreich mit Karten, Höhenprofilen, Fotos und Texten aufbereitet. Die Touren sind sortiert nach einfachen, mittelschweren und anspruchsvollen Wanderungen und in der Natur bestens markiert. Hier findet also jeder seine Lieblingstour zwischen drei und 24 Kilometern.

Weitere Infos und Buchungen unter www.vulkan-express.de, per Mail: buero@vulkan-express.de und Tel. 02636/803 03.