Zwischen Tradition und Moderne: Afro-Techno zum Auftakt des „Over the Border“-Festivals

Von Thomas Kölsch

i Eindrucksvoller Auftakt des „Over the Border“-Festivals in Bonn: Bantu Continua Uhuru Consciousness präsentierte psychedelischen Afro-Techno. Foto: Thomas Kölsch

Grenzen überwinden, Neues wagen und den Mut für Entdeckungen haben: Das sind schon seit dem ersten „Over the Border“-Festival in Bonn Schlagwörter, um die vielseitigen Konzerte mit Musikerinnen und Musikern aus aller Welt zu beschreiben. Jetzt kommen weitere Slogans dazu, die unterschwellig schon immer gelebt wurden, aber in diesem Jahr ganz besonders deutlich werden.