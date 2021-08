Sieben in Trägerschaft des Landkreises stehende Schulen im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig sind vom Tsunami in Mitleidenschaft gezogen worden. Während es die Berufsbildende Schule am stärksten erwischt hat, ist das Rhein Gymnasium am wenigsten betroffen. Der Kreis Ahrweiler hat nun darüber informiert, wie stark die Schäden sind und mit welcher Aussicht die Schüler wieder unterrichtet werden können.