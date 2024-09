Zwibbelsmaat in Bad Breisig: Diesmal geht es hoch hinaus

Das Motto ist wie immer: „Wöhle, maggele un fiere!“ heißt es in bester Mundart zwischen dem 13. und 16. September in den Straßen und Parks von Bad Breisig, wenn der traditionelle Zwibbelsmaat seine Tore öffnet. Das Fest mit religiösem Hintergrund und ganz weltlicher Ausprägung wartet in diesem Jahr mit einigen Neuerungen auf. So startet der Markt in diesem Jahr am Freitagnachmittag und endet am Montagabend.

Der Zwibbelsmaat bietet nicht nur Blumenzwiebeln und Gemüseknollen. In den Parks und Straßen – wie hier am Rheinufer – bauen am Wochenende zahlreiche Anbieter ihre Stände auf. Foto: Tourist-Information Bad Breisig/Sabrina Neihs

Wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung ankündigt, wartet auf die Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm mit viel Livemusik sowie Walk-Acts und einem Kinderprogramm über den gesamten Marktverlauf hinweg. Augenfälligste Neuerung dürfte das Riesenrad werden, das im Kurpark aufgestellt wird und einen traumhaften Rheinblick aus 24 Metern Höhe über den Rhein ermöglicht. Von Freitagnachmittag bis Montag versprechen die Initiatoren ein interessantes und vielseitiges Programm, zusammengestellt von örtlichen Vereinen in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Tourist-Information Bad Breisig.

Traditioneller Fassanstich am Freitag

Den Startschuss zur offiziellen Eröffnung am Freitag, 13. September, wird Stadt- und Verbandsgemeindebürgermeister Marcel Caspers mit dem traditionellen Fassanstich um 17 Uhr bei der freiwilligen Feuerwehr in der Zehnerstraße (B 9) geben. Für den musikalischen Auftakt dazu wird die Brassband Fidele Lähmdeuwele aus Oberbreisig sorgen. Vier Tage lang säumen zahlreiche Händler mit ihren Verkaufsständen neben der Rheinpromenade und den Wegen im Kurpark auch die Straßen der Innenstadt. Dort gibt es vom Abziehstein für Messer, den Wollsocken bis zum Besenstiel sowie dem Zwiebelsack alles, was der Mensch brauchen kann. Die Verkaufsstände haben am Freitag von 15 bis 20 Uhr und Samstag bis Montag jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Wer zwischendurch eine Pause braucht, der findet gleich mehrere Ruheinseln im Strom der Besucher. Die selbst gebackenen Reibekuchen des DRK Bad Breisig gibt es in der Grabenstraße. Die Cafeteria der katholischen Frauengemeinschaft St. Marien öffnet am Samstag und Sonntag ihre Pforten. Dort kann man sich mit selbst gebackenem Kuchen und Kaffee, mit Wein und Federweißen im Pfarrsaal der katholischen Kirche St. Marien stärken. Auch der Wassersportverein Bad Breisig beteiligt sich mit einem Getränkeausschank, der in der Grabenstraße aufgebaut wird. Den Getränkeausschank der SPD Bad Breisig und ein kleines Kulturprogramm des Kulturvereins Breisig.live sind im Kurpark zu finden.

Feuerwehr lädt zur „Kölschen Nacht“

Ebenfalls freut sich die Feuerwehr Bad Breisig in der Zehnerstraße wieder auf Besucher im Feuerwehrgerätehaus an der B 9. Dort können Gäste eine Beratung über die richtige Nutzung von Rauchmeldern sowie Brandschutzmaßnahmen im Haushalt erfahren. Für das leibliche Wohl wird in gewohnter Qualität gesorgt sein. Eine weitere Auflage der „Kölschen Nacht“ veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr am Freitag ab 19 Uhr in der Zehnerstraße. Der Eintritt ist frei.

Anreise zum Zwibbelsmaat

Grundsätzlich empfehlen die Veranstalter die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da in de Innenstadt nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen. Am Samstag und Sonntag verbindet ab 13 Uhr ein kostenloser Shuttle-Bus der Rhein-Meile-aktiv Bad Breisig mit Remagen und Sinzig, wo am selben Wochenende das Weinfest und der Barbarossamarkt stattfinden. Die Haltestelle in Bad Breisig befindet sich an der Grundschule in der Rheintalstraße. red

Am Samstagnachmittag zieht die Guggenmusik Göt Net aus den Niederlanden durch die Stadt und sorgt an verschiedenen Standorten für gute Stimmung. Im Breisiger Biergarten im Kurpark gibt es am Samstagabend Livemusik mit Jeckediz. Die städtischen Kindergärten „Sonnenschein“ und „Wunderwelt“ laden für Samstag zwischen 13 und 16 Uhr zum Kinderbasar ein.

Lichtjongelage im Biergarten

Am Sonntagnachmittag ziehen dann die Vierländer Musikanten aus den Niederlanden durch die Quellenstadt und unterhalten das Publikum. Auf der Bühne am Biergarten im Kurpark spielen Mark & Monty ab 17 Uhr. Ein besonderes Glanzlicht dürfte um 20.30 Uhr die Lichtjonglage mit René Albert im Biergarten im Kurpark werden. Auch das Puppenmuseum ist samstags und sonntags jeweils von 12 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Am abschließenden „Zwibbelsmaat“-Montag gibt es dann einen Familientag mit reduzierten familienfreundlichen Preisen bei den Fahrgeschäften. Der Stelzenläufer Ringelschlingel wird zwischen 15 und 18 Uhr die Besucher im Marktgeschehen unterhalten. Auch die Chase von „Paw-Patrol“ wird als Walk-Act von 13 bis 19 Uhr auf dem Markt unterwegs sein.

Augenfälligste Neuerung dürfte das Riesenrad werden, das im Kurpark aufgestellt wird. Foto: Ralf Schlottmann

Das Spiele-Mobil der Jugendpflege Bad Breisig steht an allen Tagen mit vielfältigen Aktionsmöglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen zur freien Nutzung im Kurpark/Nähe Spielplatz. Dort gibt es auch einen Stand für „Luftballonmodellage“ und „Kinderschminken“.

Tradition reicht bis ins Mittelalter zurück

Der Zwiebelmarkt in Bad Breisig hat eine lange Tradition, die bis ins frühe Mittelalter zurückreicht, als die Breisiger von Kaiser Karl IV. die Marktrechte erhielten. Wie lange der Breisiger Markt dann weiterhin in dieser Form bestand, ist nicht bekannt. An Bedeutung verlor er sicherlich, als die vielen Zollschranken wegfielen und der Handel freizügiger wurde. Übrig blieben einzelne Markttage, meist in Verbindung mit kirchlichen Festen.

So wird der Zwiebelmarkt noch heute rund um das Kreuzerhöhungsfest am 14. September nach alter Tradition in der Quellenstadt gefeiert. Aus diesem Anlass findet am Freitag, 13. September, um 18 Uhr eine Eucharistiefeier mit besonderer musikalischer Gestaltung statt. Am Samstag beginnt um 14.30 Uhr das Aussetzen der Kreuzreliquie mit anschließendem Programm. Am Sonntag wird um 11 Uhr ein feierliches Festhochamt gehalten. Eine Kirchen- und Orgelführung für Kinder und Familien wird ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr angeboten. Am Montag findet um 15 Uhr das Aussetzen der Kreuzreliquie mit Zeit zur stillen Anbetung statt. red