Plus Bad Breisig Zwibbelsmaat: Bestes Wetter lockt Scharen nach Bad Breisig Von Judith Schumacher i Dürfen nicht fehlen: die Zwiebeln auf dem Zwibbelsmaat in Bad Breisig. Gleichzeitig garantieren sie ihren Käufern farbenprächtige Gartenbeete. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Ob Bürsten, Besen, Putzutensilien, jede Menge Klamotten, kostbare Gewürze, Modeschmuck oder Glückwunschkarten, die ultimative Pfanne, das besondere Automobil oder Qualitätsmesser aus Solingen und der Schweiz – ähnlich wie beim Remagener Jakobsmarkt locken Händler aus ganz Deutschland beim Zwibbelsmaat die Schnäppchenjäger. Lesezeit: 2 Minuten

Und ähnlich wie beim Jakobsmarkt entstand der Bad Breisiger Zwibbelsmaat aus einer Jahrhunderte zurückliegenden Pilgertradition. Seit dem Mittelalter wird in der Pfarrgemeinde St. Marien ein Partikel des Heiligen Kreuzes am Fest der Kreuzerhöhung zur Verehrung gezeigt. Zu dieser Zeit erhielten die Breisiger von Kaiser Karl IV. auch die Marktrechte. In ...