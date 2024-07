Plus Bad Breisig

Zwei Vereine, ein Flugplatz: Bad Breisig wird zum Ziel für Koblenzer Piloten

i Mehr Flugzeuge als sonst bei der Segelflugwoche des LVM Mönchsheide. Foto: Luftsportverein Mönchsheide/Ursula Sommer

Zusammenstehen in der Not: Im Flugsport wird Solidarität seit jeher gelebt. Mit gutem Beispiel voran geht in diesen Tagen der LVM Mönchsheide. Denn dieser gewährt Piloten und Flugschülern aus Koblenz Unterschlupf.