Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf dem Nürburgring: Schlimmes Ende einer Touristenfahrt

Anzeige

Nürburg/Adenau. Zwei Menschen sind bei einem Unfall am Montagabend auf der Nordschleife des Nürburgrings in der Eifel schwer verletzt worden. Zu dem Unfall sei es im Rahmen der Touristenfahrten am Nürburgring gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Der 28 Jahre alter Fahrer und seine 26 Jahre alte Beifahrerin aus dem Kreis Mayen-Koblenz seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. An dem Unfall waren demnach drei Fahrzeuge beteiligt. In den anderen beiden Fahrzeugen wurde laut Polizeisprecher niemand verletzt. dpa