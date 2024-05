Plus Reifferscheid

Zwei Orte und ein Hobby: Feuerwehr Reifferscheid (VG Adenau) trifft auf Feuerwehr Reifferscheid (Hellenthal)

Von Werner Dreschers

i Die Jugendfeuerwehr führte einen Löschangriff beim Feuerwehrfest in Reifferscheid vor. Foto: Werner Dreschers

Zweimal Freiwillige Feuerwehr Reifferscheid: Feuerwehrfreunde aus dem gleichnamigen Ort in der Gemeinde Hellenthal trafen sich mit ihren Kameraden in Reifferscheid (VG Adenau). Anlass war das Feuerwehrfest am Pfingstsonntag.