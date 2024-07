Plus Remagen

Zwei Institutionen, eine Party: DLRG und Freibad Remagen feierten 50. Geburtstag mit viel Musik und Spaß

Von Judith Schumacher

i 50 Jahre Wasserspaß: Mit einem bunten Festwochenende feierten das Freibad Remagen und die DLRG Ortsgruppe Remagen ein besonderes Jubiläum. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Zwei Jubiläen, drei Tage Jubel – das Remagener Freizeitbad und die DLRG Ortsgruppe feierten jüngst beide ihren 50. Geburtstag. Nach einem offiziellen Festkommers bei den Lebensrettern der DLRG Ortsgruppe am Freitag fanden sich am darauffolgenden Tag Fans der schwedischen Popband ABBA im ausverkauften Festzelt auf der Liegewiese des Bades ein, um zu dem Konzert der Tribute-Band „Abbamaniac“ so richtig abzugehen.