„Der Kindergarten in Königsfeld hat seit seinem Bestehen schon viele Veränderungen erfahren, die jetzt geplante wird wohl die auffälligste werden.“ So begann Architekt Frank Unger in der jüngsten Versammlung des Zweckverbandes Kindergarten Dedenbach-Königsfeld-Schalkenbach seine Ausführungen zum aktuellen Stand der Planungen, auch bezüglich der Innengestaltung der neuen Räumlichkeiten.