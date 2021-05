Was den Zustand der Landesstraßen im Vinxtbachtal angeht, sieht es nicht gut aus. Aber was kann getan werden, damit sich das ändert? Und wie könnte auch das Vinxtbach in Sachen Radpendlerrouten nicht den Anschluss an die Mobilität der Zukunft verlieren? Mit diesen Fragen haben sich Vertreter der Vinxtbachtalgemeinden in einer Onlinekonferenz beschäftigt, zu der sie die Landtagsabgeordneten Petra Schneider, Horst Gies (beide CDU) und Susanne Müller (SPD) eingeladen hatten.