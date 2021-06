Bereits in vollem Gang sind seit Mitte Mai die Arbeiten zum Ausbau des neuen Parkplatzes im Stadtteil Ahrweiler. Dort entsteht direkt an der Stadtmauer auf dem Gelände der Ehrenwall'schen Klinik zwischen Altenbaustraße und Walporzheimer Straße Parkraum für 72 Autos, acht Motorräder und einige Fahrräder. Künftig wird die Fläche an Wochenenden und an den gesetzlichen Feiertagen als öffentlicher Parkplatz und unter der Woche ausschließlich der Klinik zur Verfügung stehen.