Plus Kirchdaun

Zurückhaltung ist vorbei: Kirchdaun will investieren

Von Jochen Tarrach

i Seit Jahrzehnten fordert der Ortsbeirat von Kirchdaun die Straßenkreuzung der L 80 und der K 39 zu entschärfen. Gleichzeitig könnte dabei die Senke der von Bengen kommenden L 83 beseitigt werden und das Wasser des Nierendorfer Baches im Starkregenfall zusätzlich gestaut werden. Foto: Jochen Tarrach

Innerhalb der Haushaltsberatungen für das Jahr 2021, also noch Monate vor der Flut, hat der Ortsbeirat von Kirchdaun letztmalig Anträge zu eigenen Projekten an den städtischen Haushalt gestellt. Danach war klar, dass erst einmal Enthaltsamkeit geübt werden muss, da alles vorhandene Geld in den flutbetroffenen Ortsteilen notwendig war. Nun aber sah Ortsvorsteher Anton Gieraths die Zeit gekommen, für den Haushalt 2025 wieder Forderungen zu stellen.