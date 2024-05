Plus Adenau

Zurück in der Heimat: Zwei Adenauer starten mit ausgefallenen Käsekuchen erfolgreich durch

i Freuen sich, dass ihr Café bereits wenige Monate nach dem Start ein großes Stammpublikum erreicht hat: Natascha Nowakowski und Weltenbummler Tobi. Für die 28-jährige gelernte Hotelfachfrau und den 31-jährigen Schlossermeister war der Start in die gastronomische Selbstständigkeit ein großer Schritt. Mit ihrem Caféangebot wollen die Adenauer insbesondere große und kleine Käsekuchenfans begeistern. Foto: Claudia Voß

Eigentlich hatten sie ihrer Heimatstadt Adenau schon längst den Rücken gekehrt. Und auch mit einem Cafébetrieb hatten sie eigentlich nichts am Hut. Doch dann kam für Natascha Nowakowski und Tobi alles anders. Statt in exotische Länder zu reisen, holen die beiden nun seit dem vergangenen Sommer in ihrem Café „Kleine Auszeit“ die Welt in die Eifel. Grund genug für die RZ, sich dort einmal umzusehen.