Zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Grafschaft: In Ringen wurden fünf neue Glocken geboren

Von Horst Bach

i Das kommunalpolitische Urgestein Toni Palm (Bildmitte) durfte die neuen Glocken anschlagen. Fotos: Horst Bach Foto: Horst Bach

Am Wochenende stand in Ringen ein besonderes Ereignis an: Zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Grafschaft wurden mitten im Ort mehrere neue Glocken gegossen. Der Guss der Grafschafter Jubiläumsglocke war einer der Höhepunkte der großen Geburtstagsparty. Das Fest in lockerer Atmosphäre hat am Wochenende drei Tage lang Partner aus Frankreich und rund Tausend heimische Besucher ans Ringener Bürgerhaus gelockt.