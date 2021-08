Das Schulgebäude der Ahrtalschule Altenahr, einer Realschule plus aus Altenburg, ist von der Flut stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Nun muss sich die Schulgemeinschaft räumlich, aber auch insgesamt organisatorisch neu aufstellen. Dazu hat nun ein Workshop stattgefunden samt Kollegium, Schülern und Elternvertretung. Trotz vieler Fragen und auch Frust stand am Ende eine Vision für alle fest.