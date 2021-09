Und am Ende steht ein Masterplan: Ist es das, was die Menschen im flutgepeinigten Ahrtal von der Zukunftskonferenz „Wiederaufbau Ahrtal“ am kommenden Dienstag, 7. September, erwarten dürfen? Was kann eine solche Konferenz bewirken? Welchen Stellenwert hat sie? Sieben Wochen nach der Katastrophe sind die Herausforderungen gewaltig, und die Frage, wie es weitergehen soll, ist allgegenwärtig. Wird es darauf Antworten geben?