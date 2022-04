Bei der großen Konferenz zur Zukunft des Ahrtals am 7. September 2021 machten die Bürger damals viele gute und interessante Vorschläge und gaben Hinweise, was man beim Aufbau der Orte und Städte und bei der Neugestaltung des Flusses selbst beachten sollte. Was nun daraus wird und wer für die Umsetzung zuständig ist, war Thema im Kreistag.