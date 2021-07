Soll das Rhein-Ahr-Stadion trotz drohender Verschuldung für 723.000 Euro eine neue Tartanbahn bekommen oder nicht? Diese Frage ist bisher in den Sinziger Gremien ergebnislos diskutiert worden. So konnte sich auch nicht der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung zu einer Empfehlung durchringen. Jetzt musste der Stadtrat eine Entscheidung fällen. Und das Votum war am Ende relativ eindeutig.