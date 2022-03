Ob Lidl, Tedi, Kik, Rossmann oder etwas kleinere Händler, überall prangen große bunte Schilder am Straßenrand der Bad Bresiger B 9. Wer etwas verkaufen will, der wirbt dafür. Je besser die Werbung, je auffälliger und einprägsamer, umso höher im besten Fall auch der Umsatz. Doch der Breisiger Politik ist die Werbung in der Quellenstadt ein Dorn im Auge.