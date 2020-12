Sinzig

Das Gebäude aus dem Jahr 1906 in der Kölner Straße, in dem sich die Sinziger Stadtwerke befinden, ist nicht mehr zeitgemäß. Wie der stellvertretende Werkleiter Franz Nürenberg in der jüngsten Sitzung des Werksausschusses ausführte, erschwere die Pandemie die Betriebsführung zudem erheblich.