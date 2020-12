Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 19:56 Uhr

Zu den Personen Marcel Caspers und Bernd Weidenbach Marcel Caspers (parteilos) ist 34 Jahre alt und lebt mit Ehefrau Sabine und Sohn Nils in Rheineck. Auch Hündin Emely gehört zur Caspers-Familie wie ein paar Hennen und Kaninchen. Hauptberuflich war der neue Verbandsgemeindebürgermeister bislang Kämmerer der Verwaltung.