Was wird da eigentlich gebaut? Seit einigen Tagen sind auf dem Bio-Obsthof Nachtwey in Gelsdorf erklärungsbedürftige Aktivitäten zu beobachten. Nach umfangreichen Vorarbeiten nimmt auf einer gerodeten Plantagenfläche ein Stahlgerüst Gestalt an. Was soll das werden – ein Treibhaus?