Sieben Wochen nach der großen Flut ist Werk des Technologiekonzerns ZF Friedrichshafen in Ahrweiler so gut wie nichts mehr von den immensen Schäden zu sehen. Die Zeichen stehen auf Wiederaufbau, und seit 14 Tagen läuft sogar eine Produktionsmaschine wieder. Trotz der Fortschritte blicken die 280 Mitarbeiter mit Unbehagen in die Zukunft. Denn sie wissen nicht, wie es über das Jahr 2022 hinaus mit dem Standort weitergeht.