Hat der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen künftig ein Werk in der Grafschaft als Ersatz für seinen Standort in Ahrweiler, den man nach der Flutkatastrophe aufgeben will? Am Donnerstag diskutierte der Grafschafter Rat über die Möglichkeiten der Standortsicherung des Unternehmens mit seinen fast 300 Arbeitnehmern, von denen rund 50 mit ihren Familien in der Grafschaft leben. Doch es ist noch einiges zu klären.