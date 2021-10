Wie ausgestorben wirken immer noch die Fußgängerzonen in Bad Neuenahr und Ahrweiler. Während sich andere Einkaufsstädte bereits auf das Weihnachtsgeschäft vorbereiten, versuchen die Einzelhändler in der Kreisstadt, sich in Provisorien einzurichten, sind bereits in Container, obere Stockwerke oder Alternativgebäude eingezogen.