Plus Sinzig Zeitsprung in ein eigenes Universum: Barbarossamarkt in Sinzig lockt Tausende Besucher Von Judith Schumacher i Mittelalterlich ging es beim Barbarossamarkt in Sinzig am vergangenen Wochenende zu. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Der mittelalterliche Barbarossamarkt im Sinziger Schlosspark geht mit einem der stärkeren Wochenenden in die nächste Dekade. Bei der 21. Auflage hatten die Organisatoren vom Verein „Wir helfen“ um Anna Küffner und ihre Eltern Inge und Jürgen Fleischmann das Format etwas verändert und den Markt schon am Freitag geöffnet. Lesezeit: 3 Minuten

So geisterten am ersten Abend bei freiem Eintritt schon die ersten Vertreter unterschiedlicher Epochen durch den Park, aber auch Gesandte aus dem Bereich der Fantastik wie Elben oder der Gothikszene. Anna Küffner schätzt die Zahl der Besucher am ersten Marktabend auf rund 1500 Gäste, allein der Samstag lockte rund 4000 ...