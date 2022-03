Für das Haus ist es die vierte Wiederöffnung innerhalb von 19 Monaten. Für die Menschen in der Kreisstadt und in der Flutregion aber ist diese Wiedereröffnung eine besondere und ein Symbol für Zuversicht. Darin waren sich die Redner und die große Schar der Gäste auch aus Landes- und Kommunalpolitik einig, die am Freitagnachmittag in die Ahrtal-Jugendherberge gekommen waren.