Mehr als vier Wochen nach der Flutwelle finden sich noch immer leere Getränkekisten und unzählige leere Flaschen in den Überflutungsbereichen der Ahr besonders unterhalb von Heimersheim, in der Umgebung des Sinziger Mineralbrunnens an der Kölner Straße sowie im Naturschutzgebiet Ahrmündung.